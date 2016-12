FrankfurtEin überraschendes Umsatzminus hat Bed, Bath & Beyond am Donnerstag zugesetzt. Die Aktien des US-Händlers für Haushaltsartikel und Einrichtungsgegenstände fielen im vorbörslichen US-Geschäft um 4,1 Prozent.

Die Erlöse gingen den Angaben zufolge im abgelaufenen Quartal um 1,4 Prozent zurück. Analysten hatten mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet. Vor diesem Hintergrund stellte das Unternehmen einen Gesamtjahresgewinn am unteren Ende der von 4,50 bis gut fünf Dollar je Aktie reichenden Spanne in Aussicht. Offenbar habe Bed, Bath & Beyond noch einen langen Weg vor sich, bis sich die jüngsten Investitionen wie die Übernahme von One Kings Lane und PMall.com auszahlten, sagte Analyst Budd Bugatch vom Vermögensberater Raymond James. (Reporter: Hakan Ersen; redigiert von Hans Seidenstücker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)