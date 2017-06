FrankfurtDie Aktien des Lebensmittel-Lieferanten Blue Apron haben am Donnerstag an der Wall Street exakt zum Ausgabepreis eröffnet. Der erste Kurs wurde am Donnerstag mit zehn Dollar angegeben. Kurz darauf kletterten die Titel des Hellofresh-Rivalen auf bis zu 10,46 Dollar.

Mit insgesamt 300 Millionen Dollar hatte das Unternehmen mit dem Börsengang deutlich weniger eingenommen als ursprünglich geplant. Die Stimmung rund um die Platzierung wurde gedämpft von der milliardenschweren Übernahme der Biosupermarktkette Whole Foods durch den Online-Händler Amazon, wodurch ein mächtiger Konkurrent in dem Geschäft entsteht.

Blue Apron bietet sogenannte Kochboxen an, die Rezepte und die dazugehörigen Lebensmittel enthalten. Amazon bietet selbiges in einigen US-Metropolen an. In Deutschland bietet Hellofresh ein ähnliches Angebot. Der zur Start-Up-Schmiede Rocket Internet gehörende Lieferdienst gilt als Börsenkandidat.

Delivery Hero, das ebenfalls aus der Rocket-Internet-Gruppe entstammt, nahm bei seinem Börsengang knapp eine Milliarde Euro ein und traf mit seinen Aktien auf eine hohe Nachfrage bei Investoren. Die Papiere des Essens-Lieferdiensts sollen am Freitag erstmals gehandelt werden.