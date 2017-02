FrankfurtDie Übernahme von Ready Pac Foods beflügelt Bonduelle. Die Aktien des Anbieters von Lebensmittel-Konserven stiegen an der Pariser Börse um bis zu 10,2 Prozent auf 26,90 Euro und steuerten damit auf den größten Tagesgewinn seit mehr als 15 Jahren zu. Dabei wechselten innerhalb der ersten beiden Handelsstunden bereits fast fünf Mal so viele Bonduelle-Papiere den Besitzer wie sonst an einem ganzen Durchschnittstag.

Das französische Traditionsunternehmen schluckt den US-Hersteller von Fertig-Salaten komplett. Einen Kaufpreis für Ready Pac Foods nannte es nicht. Den Analysten des Vermögensverwalters Kepler Cheuvreux zufolge wird die Transaktion den Bonduelle-Gewinn um 23 Prozent steigern. Gleichzeitig verlagere sich der Schwerpunkt des Geschäfts von Europa in die USA. Sie hoben ihr Kursziel für Bonduelle-Titel um knapp 22 Prozent auf 28 Euro an. Ihre Kollegen von der Investmentbank Natixis empfahlen die Aktien zum Kauf und erhöhten ihr Kursziel um 26 Prozent auf 29 Euro. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)