FrankfurtAus Furcht vor steigenden Schadensersatz-Zahlungen für Verkehrsopfer haben Anleger am Montag britische Versicherer aus ihren Depots geworfen. Die Aktien von Direct Line brachen zeitweise um knapp zehn Prozent ein und steuerten damit auf den größten Tagesverlust der Firmengeschichte zu. Admiral verloren bis zu 9,2 Prozent.

Das britische Justizministerium senkte den Berechnungsfaktor für Pauschalzahlungen an Verkehrsopfer überraschend stark auf minus 0,75 von plus 2,5 Prozent. Experten hatten mit einem Satz von plus einem Prozent gerechnet. Durch die Entscheidung werden Versicherungen wohl mehr Geld für Schadenersatz auszahlen müssen. Der britische Branchenverband bezeichnete den Beschluss als "verrückt". Analyst Barrie Cornes vom Brokerhaus Panmure sprach von "einem harten Schlag für die Versicherer".

Admiral zufolge verringert sich durch die neue Regelung der Gewinn 2016 um 70 bis 100 Millionen Pfund (82 bis 117 Millionen Euro). Direct Line taxierte die Belastung auf 215 bis 230 Millionen Pfund (252 bis 270 Millionen Euro).

Die Aktien von Esure legten dagegen bis zu 4,8 Prozent zu. Der kleinere Konkurrent von Admiral und Direct Line erwartet zusätzliche Kosten von lediglich einer Million Pfund. Rivale Hastings machte seine Anfangsverluste ebenfalls wett und notierte kaum verändert bei 231,5 Pence. Der Versicherer rechnet mit einer einmaligen Abschreibung von 20 Millionen Pfund.