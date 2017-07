MÄRKTE 9-Burberry überrascht Anleger mit höherem Quartalsumsatz

London, 12. Jul (Reuters) - Mit einem doppelt so hohen Umsatzplus wie erwartet hat Burberry am Mittwoch den Anlegern wieder Kauflaune gemacht. Die Aktien stiegen in London zeitweise um 5,8 Prozent auf 1672 Pence und machten damit die Vortagesverluste von 2,5 Prozent wieder wett. Burberry führten die Gewinnerliste im "Footsie" an. Der für seine Karomuster berühmte Modehersteller hatte dank starker Nachfrage aus China und gutem Inlandsgeschäft ein Umsatzplus von vier Prozent für das Ende Juni beendete erste Geschäftsquartal gemeldet. Analysten hatten im Schnitt nur mit zwei Prozent gerechnet.

Der neue Firmenchef Marco Gobbetti äußerte sich zufrieden mit der Entwicklung, warnte aber, dass noch ein weiter Weg vor dem Unternehmen liege. Die Gesamtjahresprognose ließ Burberry unverändert.