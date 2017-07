LondonNach einer Gewinnwarnung und einem Dividendenausfall haben die Anleger am Montag die Papiere des britischen Baukonzerns Carillion in hohem Bogen aus den Depots geworfen. Die außerhalb des "Footsie" gelisteten Aktien stürzten um bis zu 40 Prozent auf 113,8 Pence ab und notierten damit so niedrig wie zuletzt im März 2003. Zudem nahm Unternehmenschef Richard Howson seinen Hut.

Rückstellungen von 845 Millionen Pfund seien vorgenommen, teilte die auch im öffentlichen Bau tätige Firma mit. Um 80 Millionen Pfund zu sparen, werde auf die Ausschüttung verzichtet. Von Großprojekten in Katar, Saudi-Arabien und Ägypten ziehe man sich zurück.

An der Londoner Börse ist Carillion eine Aktie, auf deren Talfahrt besonders viele professionelle Anleger - wie die Hedgefonds wie Marshall Wace und Naya Capital - gewettet haben. Das geht aus Daten der Börsenaufsicht FCA hervor.