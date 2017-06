FrankfurtPositiv gewertete Geschäftszahlen haben Carpetright am Dienstag beflügelt. Die Aktien des britischen Händlers für Teppiche, Bodenbeläge und Betten stiegen um bis zu elf Prozent. "Investoren sehen das Glas als halb voll", sagte Analyst Neil Wilson vom Brokerhaus ETX Capital. Es sei aber fraglich, ob der aktuelle Aufwärtstrend anhalte. Das Unternehmen steigerte den Umsatz in der zweiten Hälfte des abgelaufenen Geschäftsjahres den Angaben zufolge um 1,8 Prozent. In den sechs Monaten zuvor war er noch um 2,8 Prozent zurückgegangen. Der Auftakt des aktuellen Geschäftsjahres ist laut Carpetright ermutigend. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Tricia Wright, redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)