MÄRKTE 8-Börsengang der Carrefour-Tochter in Brasilien enttäuscht

Paris, 19. Jul (Reuters) - Der Preisabschlag beim Börsengang seiner brasilianischen Tochter hat am Mittwoch Carrefour zu schaffen gemacht. Die Aktien des französische Einzelhandels-Giganten fielen in Paris um drei Prozent auf 21,01 Euro und hielten damit im CAC40 die rote Laterne. Der Preis für die Grupo Carrefour Brasil war mit 15 Real am unteren Ende der von 15 bis 19 Real reichenden Spanne festgelegt worden. Als Grund wurden Sorgen der Investoren vor einer überzogenen Bewertung des Unternehmens genannt.

Laut Analysten wurde der Börsenwert der Carrefour Brazil mit 8,1 Milliarden Euro festgelegt. Einige Investoren hätten rund neun Milliarden Euro veranschlagt.