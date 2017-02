FrankfurtDie Erleichterung über den Nettogewinn der Commerzbank über den Markterwartungen ist am Donnerstag schnell verpufft. Die Aktien drehten nach anfänglichen Gewinnen ins Minus und gehörten mit Kursverlusten von 3,9 Prozent zu den schwächsten Werten im Dax. Mit 7,43 Euro waren die Papiere so billig wie zuletzt Mitte Januar.

Den überraschend hohen Vorsteuergewinn von 305 Millionen Euro im abgelaufenen Quartal verdanke die Commerzbank aber Einmal-Effekten wie dem Verkauf von Immobilien, betonte Analyst Philipp Häßler von der Equinet Bank. Da wegen des anstehenden Konzernumbaus keine größeren Kursimpulse zu erwarten seien, halte er an der Einstufung "Neutral" und am Kursziel von 7,50 Euro fest.