FrankfurtDie Rekordvorgaben der Wall Street haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst kalt gelassen. Der Dax gab am Mittwoch 0,1 Prozent auf 11.457 Punkte nach. Gegen den Trend zählten VW mit einem Plus von 0,8 Prozent zu den Favoriten. Nach monatelangem Ringen haben sich die Wolfsburger im Dieselskandal mit Behörden und Privatklägern grundsätzlich auf eine Entschädigung von 83.000 Kunden in den USA verständigt.