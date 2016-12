FrankfurtGewinnmitnahmen haben den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag belastet. Der Dax fiel im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 11.441 Punkte. Allerdings dürften die Verluste im Rahmen bleiben, sagten Händler. So kurz vor der Feiertagspause wollten sich die meisten Anleger nicht mehr allzu weit aus dem Fenster lehnen. Viele Investoren hätten die Bücher für das Jahr schon geschlossen. Am vorletzten Tag vor Heiligabend dünnt der Terminkalender auch immer weiter aus. Lediglich einige US-Konjunkturdaten wie die Auftragseingänge für langlebige Güter und die Zahlen zur Kauflaune der US-Verbraucher stehen an.