FrankfurtSteigende Kurse in den USA und in Fernost haben den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch gestützt. Der Dax stieg im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 11.570 Punkte. Zu den größten Gewinnern zählten nach einer Kaufempfehlung die Aktien der Lufthansa mit einem Plus von 2,4 Prozent. Die Experten der Societe Generale hatten die Aktien auf "buy" von "hold" gestuft. Zugleich senkten sie aber ihre Empfehlung für die im MDax gelisteten Fraport. Die Titel des Flughafenbetreibers fielen um 1,4 Prozent.