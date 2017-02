FrankfurtDer deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der Dax stieg um 0,4 Prozent auf 11.604 Punkte. Mitten in der Bilanzsaison galt die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer der Gewinnentwicklung der Unternehmen. Commerzbank konnte mit ihren Zahlen einige Anleger anlocken, die Titel stiegen um 1,4 Prozent. ThyssenKrupp begannen dagegen kaum verändert. Das kriselnde europäische Stahlgeschäft macht dem Konzern weiter zu schaffen. Schlusslicht im Dax waren Infineon, die um 2,6 Prozent fielen. Eine schon als sicher gedachte Übernahme in den USA droht am Widerstand der US-Behörden zu scheitern. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)