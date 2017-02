FrankfurtAnleger reiten wieder auf der Trump-Welle. Der Dax startete am Freitag mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 11.699 Punkte in den Handel. Die Ankündigung des neuen US-Präsidenten Donald Trump, bald etwas "Phänomenales" in Sachen Steuern zu verkünden, hatte die Börsen weltweit am Donnerstag in die Höhe getrieben. "Donald Trump schaltet die Börsen wieder in den Rally-Modus", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Am deutschen Aktienmarkt griffen Investoren vor allem bei Evotec zu, die Titel stiegen um sieben Prozent und waren mit Abstand größter Gewinner im TecDax. Der dänische Konzern Novo A/S stieg über eine Kapitalerhöhung bei dem Biotech-Unternehmen ein und hält nun 8,9 Prozent. Ebenfalls im Technologieindex waren Carl Zeiss Meditec gefragt. Die Aktien gewannen nach der Vorlage von Quartalszahlen 1,9 Prozent. RIB Software gewannen 3,1 Prozent, nachdem der Anbieter von Bau-Software einen Umsatzsprung im vergangenen Jahr verkündet hat.

In der Autobranche sorgten Rekordergebisse des französischen Herstellers Renault für gute Stimmung. Renault legten in Paris 2,5 Prozent zu, Volkswagen und Continental gehörten mit einem Plus von jeweils rund einem Prozent zu den größten Dax-Gewinnern. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)