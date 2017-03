FrankfurtEinige Anleger nutzen die jüngsten Kursverluste zum Wiedereinstieg in den deutschen Aktienmarkt. Der Dax legte zur Eröffnung am Rosenmontag 0,5 Prozent auf 11.860 Punkte zu, nachdem er am Freitag 1,2 Prozent verloren hatte.

Die Aktien der Deutschen Börse fielen dagegen um vier Prozent. Am Wochenende hatte der Fusionspartner LSE mitgeteilt, dass er die EU-Forderung, die Handelsplattform MTS zu verkaufen, nicht erfüllen wolle. "Das ist ein klares Signal, dass die LSE die Fusion nicht mehr will", sagte Marktanalyst Heino Ruland von Ruland Research. LSE-Titel gaben in London 1,2 Prozent nach.

Positiv reagierten Investoren auf die am Freitagabend vorgelegten Zahlen von Volkswagen. Der Autobauer erwirtschaftete 2016 trotz des Dieselskandals operativ 7,1 Milliarden Euro. VW-Papiere gewannen 1,2 Prozent.