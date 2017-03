FrankfurtAngesichts schwacher Vorgaben aus den USA und Japan haben die Anleger zum deutschen Handelsbeginn am Mittwoch ebenfalls Kasse gemacht. Der Dax fiel im Anfangsgeschäft um 0,8 auf 11.871 Punkte. An der Wall Street hatten der Dow-Jones und der S&P500 am Dienstag mehr als ein Prozent verloren. Anleger zweifelten, dass der Republikaner seine Steuer- und Konjunkturversprechen zügig umsetzen wird.