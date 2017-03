FrankfurtAm deutschen Aktienmarkt haben sich die Kurse am Donnerstag zu Handelsbeginn nur wenig bewegt. Der Dax begann mit 11.914 Punkten kaum verändert. Angesichts der zu Ende gehenden Bilanzsaison fehle es an frischen Impulsen, sagte ein Händler. Viele Anleger wollten zudem abwarten, ob US-Präsident Donald Trump die Abschaffung der Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama gegen den Widerstand aus den eigenen Reihen gelingt. Sollte Trump damit scheitern, stünden auch die Chancen für die versprochenen Steuersenkungen oder das Infrastrukturprogramm schlechter. Für Donnerstag war eine erste Abstimmung im Repräsentantenhaus geplant.

Im Tecdax zogen Medigene nach der Vorlage von Zahlen um 6,7 Prozent an und machten damit einen Teil der siebenprozentigen Vortagesverluste wieder gut. Pfeiffer Vacuum legten um 3,5 Prozent zu. Der Pumpenhersteller hatte seine Dividende angehoben und für die kommenden Jahre weitere Umsatz- und Ergebniszuwächse in Aussicht gestellt. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)