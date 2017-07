MÄRKTE 5-Dax beginnt leicht erholt

Frankfurt, 19. Jul (Reuters) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch erholt in den Handel gestartet. Der Dax stieg um 0,3 Prozent auf 12.468 Zähler. Für Erleichterung bei den Exportunternehmen sorgte der Euro, der seinen Höhenflug nicht fortsetzte, sondern mit 1,1530 Dollar deutlich unter dem am Dienstag erreichten 14-Monats-Hoch von 1,1583 Dollar lag. Ansonsten hielten sich viele Anleger mit Blick auf die am Donnerstag anstehende EZB-Ratssitzung zurück. Zudem stand die laufende US-Bilanzsaison im Fokus. Unter anderem wurden Zahlen von Morgan Stanley, American Express und der Telekom-Tochter T-Mobile US erwartet.

Belastet von einem Analystenkommentar fielen Commerzbank um 1,5 Prozent und damit an das Dax-Ende. Die UBS hatte ihre Kaufempfehlung für die Titel kassiert und sie auf "neutral" heruntergestuft.