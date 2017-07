MÄRKTE 4-Dax beginnt am EZB-Tag höher - T-Aktien an Dax-Spitze

Frankfurt, 20. Jul (Reuters) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag den Börsen in Asien und New York nach oben gefolgt. Der Dax stieg in den Anfangsminuten um 0,5 Prozent auf 12.516 Punkte. Allerdings dürfte die Ratssitzung der EZB die Kauflaune vieler Anleger etwas bremsen. Eine Zinsänderung wurde zwar nicht erwartet, aber die EZB könnte Experten zufolge einen Mini-Schritt in Richtung Eindämmung der Geldflut wagen.

Im Dax standen die Zahlen von SAP im Fokus. Die Softwareschmiede legte am Morgen Quartalsergebnisse vor, die von Händlern als durchwachsen beschrieben wurden. Zudem kündigte SAP einen Aktienrückkauf an. Die Aktien gaben zeitweise ein Prozent nach, grenzten dann aber ihre Verluste wieder ein. Größter Dax-Gewinner waren die T-Aktien mit einem Plus von rund zwei Prozent. Laut Händlern versetzten die Zahlen der US-Tochter T-Mobile US die Anleger in Kauflaune.

Im TecDax brachen die Aktien von Adva Optical dagegen um 15 Prozent ein. Der Netzwerkausrüster hatte mit seinen Zahlen die Schätzungen der Analysten laut Händlern verfehlt. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)