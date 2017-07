MÄRKTE 4-Dax beginnt etwas höher - Daimler auch erholt

Frankfurt, 25. Jul (Reuters) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Dax stieg um 0,2 Prozent auf 12.233 Zähler. Händler erklärten, charttechnische Faktoren stützten den Leitindex, der sich am Montag in der Schlussauktion noch über die wichtige 12.200er Marke hatte retten können. Der anhaltende Höhenflug des Euro bremste allerdings den Dax. Denn mit dem hohen Wechselkurs verteuern sich die europäischen Waren auf dem Weltmarkt. Die Gemeinschaftswährung notierte mit 1,1665 Dollar nur knapp unter dem am Montag erreichten 23-Monats-Hoch von 1,1684 Dollar.

Erneut standen die Autowerte im Fokus. Daimler-Aktien holten etwas auf und stiegen um 0,7 Prozent, nachdem sie am Montag 2,7 Prozent schwächer geschlossen hatten. Laut einem Medienbericht kam Daimler mit seiner Selbstanzeige bei den Wettbewerbsbehörden wegen des mutmaßlichen Kartells in der Autoindustrie Volkswagen zuvor. VW-Papiere notierten dagegen knapp ein Prozent schwächer. BMW-Aktien eröffneten kaum verändert. (Reporter: Andrea Lentz)