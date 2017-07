MÄRKTE 5-Dax beginnt wenig verändert - Fed und Bilanzen im Fokus

Frankfurt, 26. Jul (Reuters) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch angesichts der Sitzung der US-Notenbank Fed und einer Welle von Bilanzen großer Konzerne verhalten in den Handel gestartet. Der Dax notierte bei 12.259 Zählern nahezu unverändert. Zwar wurde von der Federal Reserve keine Zinserhöhung erwartet, doch könnten die Notenbanker im Begleitkommentar Hinweise auf weitere Zinsschritte und zum Abbau der durch die Anleihekäufe aufgeblähten Bilanz geben. Die Entscheidung wird nach Börsenschluss in Europa gegen 20.00 Uhr MESZ bekanntgegeben.

Gesprächsthema Nummer eins blieb die Lage bei den deutschen Autobauern. Daimler wies für das zweite Quartal nur eine leichte Gewinnsteigerung aus. "Um von dem Dilemma der gesamten Branche abzulenken, hätte es bei den Zahlen einen richtigen Knaller geben müssen. Das ist hier nicht der Fall", sagte Marktanalyst Heino Ruland von Ruland Research. Die Aktien kletterten in den Anfangsminuten um bis zu 0,7 Prozent auf 61,49 Euro. Auch die Papiere von BMW und VW zogen leicht an. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)