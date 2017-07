MÄRKTE 5-US-Vorgaben und Firmenbilanzen drücken Dax

Frankfurt, 28. Jul (Reuters) - Kursverluste der US-Technologiewerte und durchwachsene Geschäftszahlen deutscher Unternehmen schlagen Anlegern auf die Stimmung. Der Dax verlor zur Eröffnung am Freitag 0,5 Prozent auf 12.151 Punkte. An der Wall Street hatte der technologielastige Nasdaq-Index nach einem anfänglichen Rekordhoch im Minus geschlossen. In seinem Sog gaben die Aktien des deutschen Chip-Herstellers Infineon und des Softwarehauses SAP jeweils 1,7 Prozent nach.

Trotz eines Gewinnsprungs und einer Prognoseanhebung trennten sich Investoren auch von Salzgitter-Papieren. Anleger hätten auf ein noch besseres Ergebnis und einen noch optimistischeren Ausblick gehofft, sagte ein Börsianer. Die Aktien verloren 1,2 Prozent.

Enttäuscht reagierten Anleger auf die im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen Zahlen und die bekräftigte Prognose von Nemetschek. Offenbar hätten einige auf eine positive Überraschung gehofft, sagte ein Aktienhändler. Die Aktien des Software-Anbieters verloren 7,3 Prozent.

Adidas-Papiere stiegen dagegen bis zu 7,9 Prozent auf ein Rekordhoch von 190,90 Euro. Hier honorierten Anleger das Gewinnplus und die angehobenen Gesamtjahresziele. (Reporter: Hakan Ersen; redigiert von Christian Götz.)