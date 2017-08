MÄRKTE 5-Dax beginnt höher - HeidelCement nach Zahlen schwächer

Frankfurt, 01. Aug (Reuters) - Trotz des starken Euro haben sich am Dienstag einige Anleger am deutschen Aktienmarkt aus der Deckung gewagt. Der Dax stieg in den Anfangsminuten um 0,2 Prozent auf 12.141 Punkte, ehe er seine Gewinne wieder eingrenzte. Unterstützt wurde der Markt von ermutigenden Firmenbilanzen, die den Anstieg des Euro auf über 1,18 Dollar etwas in den Hintergrund drängten, sagte ein Händler. Der Anstieg der Gemeinschaftswährung dürfte längerfristig die Absatzchancen der deutschen Exporteure auf dem Weltmarkt schmälern.

Infineon zogen nach einem leichteren Start um zwei Prozent an. Der Chipbauer hatte seinen Gewinn im zweiten Quartal stärker als erwartet gesteigert. Anfangs Schlusslicht im Dax waren HeidelbergCement mit einem Abschlag von zwei Prozent. Der Baustoffkonzern hatte die Anleger mit einem Gewinnrückgang verprellt. Allerdings grenzten die Aktien rasch ihre Verluste wieder ein.

Im TecDax sorgte SMA Solar mit einer Prognoseanhebung für Furore: Die Aktien hoben um zwölf Prozent auf 34,36 Euro ab. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)