FrankfurtAm deutschen Aktienmarkt haben Anleger am Montag wieder zugegriffen. Der Dax stieg um 0,3 Prozent auf 11.698 Punkte. Vor allem die Aussicht auf Steuersenkungen und Deregulierung in den USA stütze die Börse, sagte ein Händler. Andererseits bremse die Unsicherheit über den Ausgang der zahlreichen Wahlen in Europa die Kauflaune.

Im Fokus standen die im MDax gelisteten Aktien von Stada. Zwei Bieter hätten Interesse an einer Übernahme geäußert, erklärte der Pharmakonzern am Sonntagabend und reagierte damit auf einen Bericht der "Financial Times". Einer davon sei der britische Finanzinvestor Cinven, der einen Kaufpreis von 56 Euro je Aktie in Aussicht gestellt habe. Den Namen des zweiten Interessenten nannte Stada nicht. Die Aktien schossen in den ersten Handelsminuten um 14,5 Prozent auf ein Rekordniveau von 56,89 Euro in die Höhe. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von: Patricia Uhlig; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)