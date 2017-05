FrankfurtMit Rückenwind aus den USA und Asien hat der Dax nach dem verlängerten Wochenende einen neuen Anlauf auf die noch nie erreichte Marke von 12.500 Punkten genommen. Der Leitindex legte am Dienstag um 0,3 Prozent auf 12.480 Zähler zu.

Etwas Zurückhaltung herrschte bei Börsianer aber wegen der nahenden Stichwahl der Präsidentschaftsbewerber in Frankreich. Am Sonntag tritt der reformfreudige und europafreundliche Emmanuel Macron an gegen die rechtsextreme Marine Le Pen, die den Euro ablehnt. Macron gilt Demoskopen zufolge als Favorit, Le Pen hat aber zuletzt in Umfragen aufgeholt.

Zu den größten Gewinnern im Dax gehörten Deutsche Bank und Commerzbank mit einem Plus von je rund einem Prozent. Bayer, Continental, Deutsche Post und Merck KGaA wurden mit einem Dividendenabschlag gehandelt.