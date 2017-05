FrankfurtVor der Fed-Entscheidung am Abend haben sich die deutschen Aktienanleger am Mittwoch zunächst bedeckt gehalten. Der Dax startete mit 12.495 Punkten 0,1 Prozent niedriger in den Handel und blieb damit auf Tuchfühlung zu seinem am Dienstag aufgestellten neuen Rekordhoch von 12.511 Zählern. Eine Zinserhöhung der Fed gilt als ausgeschlossen, Experten erwarten aber ein Signal für einen solchen Schritt im Juni. Die Entscheidung wird nach Handelsschluss in Europa bekanntgegeben. Weitere Hinweise erhoffen sich Börsianer von den Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP am frühen Nachmittag (14.15 Uhr MESZ).