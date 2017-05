FrankfurtNach der Kursrally der vergangenen Tage holen Dax-Anleger vor der mit Spannung erwarteten Präsidentschaftswahl in Frankreich noch einmal Luft. Der Dax startete am Freitag 0,4 Prozent tiefer mit 12.600 Punkten in den Handel. Am Donnerstag hatte er mit 12.648 Zählern einen neuen Rekordstand erreicht. Auch an der Börse in Paris hielten sich Investoren zurück.

Am Sonntag treten der europafreundliche und wirtschaftsnahe Emmanuel Macron und die rechtsextreme Euro-Kritikerin Marine Le Pen in einer Stichwahl gegeneinander an. In Umfragen liegt Macron deutlich vor Le Pen.

Auf der Stimmung von Börsianern lasteten auch die wieder gefallenen Ölpreise. Die richtungsweisende Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um fast vier Prozent auf 46 Dollar je Fass, der tiefste Stand seit rund einem halben Jahr.

Der Lufthansa kamen die niedrigeren Ölpreise zu Gute, die Aktien legten 1,5 Prozent zu und waren größter Dax-Gewinner. Außerdem profitierten die Titel Händlern zufolge von dem Kurssprung beim britischen Konkurrenten IAG, dessen Aktien nach einem Gewinnanstieg im vergangenen Quartal um 4,5 Prozent zulegten.

Im Nebenwerteindex MDax sackten Evonik um 2,6 Prozent ab, obwohl der Konzern Umsatz und Ergebnis stärker gesteigert hat als erwartet.