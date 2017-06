FrankfurtDie Ampeln an der Börse stehen zu Wochenbeginn wieder auf Grün. Der Dax startete am Montag mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 12.663 Punkte in den Handel.

An der Spitze standen erneut RWE mit einem Kurszuwachs von einem Prozent. Die Titel des Energiekonzerns hatten bereits am Freitag nach einem Reuters-Bericht über eine mögliche Allianz mit dem französischen Versorger Engie mehr als fünf Prozent gewonnen. "Die Spekulationen auf einen Engie-Deal treiben die RWE-Aktien weiter in die Höhe", sagte ein Händler.

Beliebt bei Anlegern waren auch Evotec. Die Papiere kletterten um vier Prozent in die Höhe und waren mit Abstand größter Gewinner im Technologieindex TecDax. Das Biotechunternehmen erhielt im Rahmen seiner Forschungsallianz mit Bayer eine Meilensteinzahlung von fünf Millionen Euro.