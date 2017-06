FrankfurtNach dem klaren Sieg des Lagers von Präsident Emmanuel Macron bei den Parlamentswahlen in Frankreich marschiert der Dax wieder in Richtung der 13.000-Punkte-Marke. Er legte am Montag zu Handelsbeginn 0,8 Prozent auf 12.848 Zähler zu und war damit nur noch rund 70 Punkte von seinem bisherigen Rekordhoch entfernt. Macrons Partei La Republique en Marche und ihre Verbündeten erzielten bei den Wahlen am Sonntag die absolute Mehrheit und sicherten sich damit ein starkes Mandat für die Reformpläne des neuen Präsidenten. "Die politischen Risiken sind wieder in den Hintergrund getreten", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader.

Jedoch rückt nun Großbritannien in den Fokus, dort beginnen die Austrittsverhandlungen des Landes mit der Europäischen Union (EU). Der Brexit-Minister David Davis und EU-Unterhändler Michel Barnier kommen dafür am Vormittag (11.00 Uhr) in Brüssel zusammen. Die britische Währung Pfund notierte mit 1,2773 Dollar unverändert. Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtman sieht wegen der beginnenden Gespräch kein Aufwärtspotenzial für die Währung. "Ich befürchte, es wird ziemlich schnell klar werden, wie schwierig diese Verhandlungen werden. Und dann erst beginnt die eigentlich riskante Phase für die britische Währung."

Am deutschen Aktienmarkt standen Rocket Internet wegen des geplanten Börsengangs seiner wichtigsten Beteiligung Delivery Hero hoch im Kurs. Die Papiere legten um 4,4 Prozent auf 20,39 Euro zu.