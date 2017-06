FrankfurtDer Dax ist nicht zu bremsen: Das Börsenbarometer eröffnete den Handel am Dienstag 0,4 Prozent höher mit 12.937 Punkten - das war so hoch wie noch nie. Rückenwind erhielt der Leitindex von den Börsen in Asien und den USA, wo die Aktienmärkte ebenfalls zur Bestform aufgelaufen waren. "Allein das Ausbleiben schlechter Nachrichten reicht aktuell, um Investoren zum Kaufen zu bewegen", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Börsianer warnten aber deshalb vor einem Rückschlag. "Vor dem wichtigen Widerstand bei 13.000 Punkten könnten viele Anleger den Wunsch nach Gewinnmitnahmen erliegen, was die Rally entsprechend bremsen würde", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Berliner Brokerhaus AxiTrader.

Einer der größten Gewinner im Dax waren die Aktien von ProSiebenSat1 mit einem Kursplus von zwei Prozent. Der Medienkonzern verkaufte das Online-Reisebüro Etraveli an den Finanzinvestor CVC.

Angeheizt wurde die Stimmung an den Börsen von Hoffnungen auf ein französisches Wirtschaftswunder nach dem Sieg der Partei La Republique en Marche des Präsidenten Emmanuel Macron bei den französischen Parlamentswahlen. Er will Reformen durchsetzen und damit die Konjunktur ankurbeln. Zudem spekulieren Anleger auf eine freundlichere Scheidung zwischen Großbritannien und der Europäischen Union (EU). Die beiden begannen am Montag ihre mit Spannung erwarteten Verhandlungen. (Reporterin: Patricia Uhlig; redigiert von Matthias Sobolewski; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)