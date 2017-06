FrankfurtZum Wochenabschluss bleiben Aktienanleger in der Defensive. Der Dax rutschte am Freitag zu Handelsbeginn um 0,3 Prozent auf 12.759 Punkte ab. Händlern sagten, am Markt herrsche nach wie vor Unsicherheit über den starken Rückgang der Ölpreise, der die Börsen in der zu Ende gehenden Woche belastet hat. Die richtungsweisende Ölsorte Brent notierte mit 45,25 Dollar je Barrel unverändert.