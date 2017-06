MÄRKTE 2-Dax wird dank positiver Vorgaben höher gesehen

Frankfurt, 29. Jun Gestützt auf Kursgewinne an den Börsen in New York und Tokio dürfte der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag mit Kursgewinnen starten. Am Mittwoch hatte er 0,2 Prozent im Minus bei 12.647,27 Punkten geschlossen.