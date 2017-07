FrankfurtNach den Kursverlusten in der vergangenen Woche haben Börsianer am Montag wieder bei Aktien zugegriffen. Der Dax legte zu Handelsbeginn 0,6 Prozent auf 12.400 Punkte zu.

Größter Gewinner waren die Titel von ThyssenKrupp mit einem Zuwachs von 2,8 Prozent. Einem Zeitungsbericht zufolge will sich der Konzern bei der Fusion seiner Stahlsparte mit dem Rivalen Tata Steel mit weniger als 50 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen begnügen. "Der Artikel macht erneut klar, dass Thyssen-Chef Heinrich Hiesinger sehr an einem Ausstieg aus dem Stahlgeschäft interessiert ist", sagte ein Aktienhändler.

Im Fokus standen auch Bayer, nachdem Vorstand Liam Condon dem "Handelsblatt" sagte, dass das Brasiliengeschäft weiterhin unsicher bleibe. Der Chemie- und Pharmakonzern hatte wegen schlecht laufender Geschäfte in dem südamerikanischen Land am Freitag vor sinkenden Ergebnissen gewarnt. Bayer-Titel kamen mit 113 Euro kaum vom Fleck, am Freitag waren sie um gut vier Prozent eingebrochen.