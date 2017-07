FrankfurtDer deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet. Der Dax kletterte um 0,2 Prozent auf 12.473 Punkte. Die Anleger ließ die Unsicherheit über die US-Zinspolitik eher kalt. Aus den Protokollen der Zinssitzung vom Juni dieses Jahres war hervorgegangen, dass die Notenbanker sich über das weitere Vorgehen nicht einig sind. Nunmehr schauten die Anleger mit Spannung auf die US-Arbeitsmarktdaten, die am Freitag mehr Klarheit geben könnten. Am Nachmittag stehen bereits die Job-Daten des privaten Anbieters ADP und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf der Agenda. Außerdem wird der ISM-Service-Index für Juni erwartet.

Im Dax standen Commerzbank mit einem Plus von rund zwei Prozent ganz oben. Laut Bloomberg will der Finanzinvestor Cerberus am Markt Aktien kaufen, um mit einem Minderheits-Anteil vom Aufschwung in der Branche zu profitieren.