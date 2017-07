FrankfurtDie Sorge vor einer Verschärfung der geopolitischen Spannungen und Spekulationen über steigende Zinsen in der Euro-Zone machen Aktienanleger zunehmend nervös. Der Dax rutschte am Freitag um 0,2 Prozent auf 12.360 Punkte ab, nachdem er bereits am Donnerstag Federn lassen musste. Anleger hielten sich zudem zurück, weil sie auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung warteten. Davon erhoffen sie sich Hinweise, wie es mit den Zinsen in den USA weitergeht. Unsicherheiten mit Blick auf eine mögliche Straffung der Geldpolitik, Spannungen mit Nordkorea, ein weiter relativ schwacher Ölpreis und steigende Anleiherenditen seien nur ein paar Gründe, weshalb sich Anleger auf dem Rückzug befänden, sagte Analyst Christian Schmidt von der Helaba.