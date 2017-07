MÄRKTE 5-Dax knackt Marke von 12.500 Punkte

Frankfurt, 11. Jul (Reuters) - Hoffnungen auf einen weltweiten Wirtschaftsboom haben den Dax am Dienstag weiter nach oben getrieben. Er legte in den ersten Handelsminuten um 0,6 Prozent auf 12.524 Punkte zu. Das Knacken der charttechnisch wichtigen Marke von 12.500 Zählern war von Börsianern mit Spannung erwartet worden. Nun sei der Weg für eine neue Rally geebnet, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader.

Im Nebenwerteindex MDax waren die Aktien von Rational gefragt, nachdem der Profiküchen-Ausstatter seine Umsatzprognose für 2017 angehoben hat.. die Titel stiegen um 1,7 Prozent. Auch Wirecard erfreute seine Anleger mit der Aussicht auf höhere Gewinne. Der Zahlungsabwickler schraubte seine Ergebnisprognose nach oben, die im TecDax notierten Aktien gewannen 2,2 Prozent.

Mit Spannung warteten Anleger auf eine Rede von US-Notenbankchefin Janet Yellen vor dem US-Kongress am Mittwoch. Sie erhoffen sich davon Hinweise auf den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung in den USA und wie die Notenbank Federal Reserve (Fed) ihre durch Anleihekäufe aufgeblähte Bilanz verkleinern will. Der Präsident der Fed von San Francisco, John Williams, rechnet trotz einer hartnäckig niedrigen Inflation mit einer weiteren Anhebung der Zinsen noch in diesem Jahr, wie er in Sydney sagte. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr)