MÄRKTE 6-Dax beginnt leicht im Plus - Yellen-Anhörung im Blick

Frankfurt, 12. Jul (Reuters) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den Tag gestartet. Der Dax stieg in den Anfangsminuten um 0,3 Prozent auf 12.470 Zähler. Offenbar ignorierten die Anleger den wieder starken Euro, der zeitweise nur noch knapp unter 1,15 Dollar notierte. Im Verlauf könnte der hohe Wechselkurs, der die Exportchancen europäischer Unternehmen auf dem Weltmarkt schwächt aber zum Stolperstein werden, warnte ein Händler. Ansonsten dürften sich die Anleger bis zum Auftritt von Fed-Chefin Janet Yellen vor dem zuständigen Ausschuss des Repräsentantenhauses nicht allzu weit aus der Deckung wagen. Die Anhörung beginnt um 16.00 Uhr MESZ, die Rede wird um 14.30 Uhr MESZ veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten standen Bilfinger mit einer neuerlichen Gewinnwarnung im Fokus. Die Aktien brachen um rund vier Prozent ein. Nach einer Prognoseanhebung stiegen Siltronic um neun Prozent.