MÄRKTE 5-Dax-Anleger nach Höhenflug vorsichtiger

Frankfurt, 13. Jul (Reuters) - Die Diesel-Affäre hat am Donnerstag den deutschen Aktienanlegern die Kauflaune etwas verdorben. Der Dax begann mit 12.627 Punkten nahezu unverändert. Schlusslicht waren Daimler-Papiere mit einem Abschlag von drei Prozent. Laut Medienberichten wird der Autohersteller verdächtigt, seit fast einem Jahrzehnt Fahrzeuge mit einem unzulässig hohen Schadstoffausstoß verkauft zu haben. "Ganz neu ist das zwar nicht, aber es sieht so aus, als ob es jetzt dramatischer und drastischer wird", sagte ein Händler. Auch die Aktien von BMW und VW gaben je etwa 0,3 Prozent nach.

Im MDax stand die Aufspaltung des Handelsriesen Metro im Fokus. Die Aktien des Lebensmittelhändlers begannen mit einem Kurs von 20 Euro. Sie werden am Abend wieder aus dem MDax herausgenommen und müssen sich dann in den nächsten Wochen erst noch für den Nebenwerte-Index qualifizieren. Die Titel der Ceconomy mit Europas größtem Elektronikhändler Media-Saturn, die als Rechtsnachfolgerin der alten Metro erst einmal automatisch im MDax sind, starteten mit 9,32 Euro und fielen dann weiter auf 9,25 Euro.