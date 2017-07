MÄRKTE 4-Dax tritt auf der Stelle - Warten auf US-Bankbilanzen

Frankfurt, 14. Jul (Reuters) - Dax-Anlegern ist nach den Kursgewinnen zur Wochenmitte die Puste ausgegangen. Der Leitindex startete am Freitag mit 12.643 Punkten unverändert in den Handel. Investoren warteten auf die Quartalsbilanzen der US-Großbanken Wells Fargo, Citi und JPMorgan, die den Start der US-Bilanzsaison einläuten. "Es sieht ein wenig danach aus, als hätte der Markt seine Kraft für diese Woche schon am Mittwoch für den Zwischenspurt vollständig aufgebraucht", sagte Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. "Bleibt zu hoffen, dass die nun startende Bilanzsaison in den USA für neue Impulse sorgen kann."

Unter den größten Verlierern im Dax waren erneut die Titel von Daimler. Sie rutschten um 0,6 Prozent ab. Der Stuttgarter Autobauer ist tiefer in den Skandal um manipulierte Abgaswerte von Dieselautos geraten. Am Donnerstag hatten die Aktien bereits Federn lassen müssen.

Anleger deckten sich mit Aktien von Morphosys ein, nachdem das Biotechunternehmen in den USA den lang ersehnten Durchbruch geschafft hat mit einem Medikament zur Behandlung von Schuppenflechte. Die im TecDax notierten Aktien schossen um 8,1 Prozent in die Höhe. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)