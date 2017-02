MÄRKTE 7-Bayer nach Studiendaten im Aufwind

Frankfurt, 09. Feb Positive Studiendaten von Bayers umsatzstärksten Medikament haben die Aktien des Pharma- und Chemiekonzerns beflügelt. Die Anteilsscheine stiegen am Donnerstag um bis zu 2,7 Prozent auf 105,85 Euro und waren zwischenzeitlich größter Gewinner im Dax. Analysten verwiesen auf neue Daten zum Gerinnungshemmer Xarelto. Der wichtigste Umsatzbringer des Unternehmens hat nach Angaben von Bayer in einer Studie bei Patienten mit bestimmten Herz- und Gefäßkrankheiten unter and