MÄRKTE 4-Dax kaum verändert - Fed-Protokoll am Abend im Blick

Frankfurt, 05. Jul Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch mit wenig veränderten Kursen in den Handel gestartet. Der Dax notierte bei 12.430 Punkten. Im Fokus stehe das am Abend nach Handelsschluss in Europa anstehende Protokoll der jüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. "Überraschungen wird es zwar kaum geben." Die Investoren hofften aber auf Details zur geplanten Reduzierung der Bilanzsumme. "E