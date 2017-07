MÄRKTE 6-Coba bei Investoren beliebt - Aktie auf Zwei-Jahreshoch

Frankfurt, 06. Jul Spekulationen auf ein Kaufinteresse seitens eines gewichtigen Finanzinvestors haben bei der Commerzbank- Aktie am Donnerstag für Fantasie gesorgt. Die Titel gewannen bis zu 2,6 Prozent auf 11,12 Euro und waren damit so teuer wie seit knapp zwei Jahren nicht mehr. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erwägt der US-Fonds Cerberus einen Einstieg bei dem Bankhaus. Cerberus wolle am Markt Aktien kaufen, um mit einem Minderheits-Anteil vom Aufschwung in der Branche z