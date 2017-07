MÄRKTE 8-Dax fällt auf Drei-Monats-Tief

Frankfurt, 21. Jul (Reuters) - Mit einem Ausverkauf bei den Autowerten ist der Dax zum Wochenschluss massiv unter Druck geraten. Zudem belasteten laut Händlern charttechnische Verkaufssignale. "Der Index rutschte durch eine Marke nach der anderen, das hat automatische Verkäufe ausgelöst", sagte ein Händler. In der Spitze sank der Dax bis zum Nachmittag um 1,8 Prozent auf 12.225 Punkte und notierte damit auf dem Niveau vom April dieses Jahres. Sein am 20. Juni aufgestelltes Rekordhoch von 12.951 Punkten unterschreitet er nun um gut über fünf Prozent. Vom Anfang Januar erreichten Jahrestief bei 11.414 Zählern ist er noch gut sechs Prozent entfernt. Am Donnerstagabend betrug der Abstand noch mehr als neun Prozent.

Analysten machten den hohen Euro für die Verkaufswelle mit verantwortlich. Doch auch der kleine Verfall und die Diskussion um die Zukunft des Diesels habe den Aktien zugesetzt. "Und dann sind da noch die politischen Probleme - von US-Präsident Donald Trump bis zur Türkei", erklärte ein anderer Börsianer. Da liege es auf der Hand, dass die Anleger zum Wochenschluss ihre Positionen reduzierten. Auch die Bilanzsaison habe bislang die Anleger nicht überzeugt, obwohl sie in Deutschland erst in der nächsten Woche so richtig in Schwung komme. Unternehmen, die die Erwartungen der Analysten nicht erfüllen konnten, würden an der Börse erbarmungslos abgestraft. So legten die Aktien des Netzwerkausrüster Adva Optical gleich zwei Abstürze in Folge auf das Parkett: Am Donnerstag fielen sie um über 17 Prozent, am Freitag lagen sie zeitweise nochmals mehr als zwölf Prozent im Minus. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)