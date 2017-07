FrankfurtGemischte Signale vom US-Arbeitsmarkt haben an den Börsen für Verunsicherung gesorgt. Der Dax machte am Freitag seine im Tagesverlauf erzielten Verluste zeitweise wieder wett und notierte mit 12.375 Punkten unverändert im Vergleich zum Schlusskurs von Donnerstag. Allerdings fiel er kurze Zeit später wieder zurück. Auch der Euro baute seine Gewinne aus und stieg auf bis zu 1,1439 Dollar von zuvor 1,1408 Dollar, ehe er wieder auf Talfahrt ging und unter die Marke von 1,14 Dollar rutschte. Die US-Futures legten zu.

Positive Nachrichten gab es über den Stellenaufbau: US-Firmen stellten im Juni nach Angaben der US-Regierung 222.000 neue Mitarbeiter an. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit 179.000 gerechnet. Die separat ermittelte Arbeitslosenquote stieg im Juni aber um einen Tick auf 4,4 Prozent. Zudem waren Analysten verunsichert über die Stundenlöhne. Diese legten im Juni um 0,2 Prozent zu, Analysten hatten aber mit einem Anstieg von 0,3 Prozent gerechnet.

"Vor diesem Hintergrund dürften Erwartungen, wonach die US-Notenbank bezüglich Leitzinserhöhungen vorsichtiger agieren wird, tendenziell bestätigt werden", schrieben die Experten der Landesbank Helaba in einem Kurzkommentar. Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank sagte dagegen, die jüngsten Bedenken, dass die US-Wirtschaft nicht mehr so gut laufe, seien überzogen. "Der US-Arbeitsmarkt ist ein guter Wasserstandsmelder für das Wohlergehen der Gesamtwirtschaft. Die beobachtbare Skepsis an den Finanzmärkten, dass die Fed weitere Zinserhöhung vorerst zurückstellen wird, dürfte verfehlt sein." (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)