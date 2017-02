FrankfurtDie erneuten Kursrekorde an der Wall Street dürften nach Einschätzung von Börsianern auch am Mittwoch den Dax unterstützen. Banken und Broker sagten für die Eröffnung etwas höhere Kurse voraus. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex unterstützt von den steigenden US-Börsen 0,3 Prozent auf 11.549,44 Punkte zugelegt. Anleger dürften ihre Aufmerksamkeit der anhaltenden Flut an Firmenbilanzen widmen.

An der Wall Street hatten sich die Börsen am Dienstag nach Handelsschluss in Europa kaum mehr bewegt: Der Dow-Jones und der Nasdaq-Composite hatten je 0,2 Prozent höher geschlossen. Der der S&P500 -Index ging kaum verändert in den Feierabend. Der Dow-Jones und der Nasdaq-Composite hatten zuvor zeitweise neue Allzeithochs erreicht.

In Asien legten die Börsen am Mittwoch zu: Der Nikkei-Index in Tokio stieg um 0,5 Prozent, der Shanghai-Composite um 0,3 Prozent.