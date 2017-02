FrankfurtDie Rekordjagd in den USA und kräftige Kursgewinne in Asien dürften zum Abschluss der Handelswoche auch die deutschen Börsen antreiben. Der Dax wird nach Berechnungen von Banken und Brokern am Freitag höher starten. Am Donnerstag hatte er 0,9 Prozent fester mit 11.642,86 Punkten geschlossen.

Die Puma -Muttergesellschaft Kering und der französische Autobauer Renault berichten über ihre Geschäfte im vergangenen Jahr. Der Thyssenkrupp -Rivale Arcelormittal, der sich ebenfalls in die Büchern schauen ließ, verdiente im vierten Quartal dank eines Sparkurses überraschend viel.

Am Nachmittag veröffentlicht die Uni Michigan Details zum Verbrauchervertrauen in den USA.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland einen Teil ihrer Gewinne eingebüßt. Der Dow Jones, der Nasdaq und der S&P500 beendeten die Sitzung jeweils 0,6 Prozent höher.

Börsianer in Asien freuten sich über einen unerwartet starken Anstieg der chinesischen Exporte. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,5 Prozent auf 3200 Punkte. In Japan zog der Nikkei-Index um 2,5 Prozent auf 19.379 Zähler an.