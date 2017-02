FrankfurtDer deutsche Aktienmarkt dürfte am Montag angesichts freundlicher Vorgaben aus Übersee mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Am Freitag hatte der Leitindex 0,2 Prozent auf 11.666,97 Punkte zugelegt. Dabei hatte US-Präsident Donald Trump den Investoren mit vagen Steuerversprechen den Mund wässrig gemacht. Am Freitag kündigte der für die schärferen Bankenregeln stehende Fed-Notenbanker Daniel Tarullo seinen Rückzug aus dem Team von Janet Yellen an. Damit bekommt Trump beim Umbau der Fed schnell mehr Spielraum.

Auf der Unternehmensseite werden im MDax die Zahlen von Aurubis und im SDax HHLA, Stabilus und Scout24 analysiert. Marktbewegende Konjunkturindikatoren stehen nicht an.

An der Wall Street hatten am Freitag der Dow-Jones - und der S&P500 -Index nach Handelsschluss in Europa ihre Gewinne etwas ausgeweitet und je mit einem Plus von fast 0,5 Prozent aus dem Handel gegangen. Der Nasdaq-Composite hatte 0,3 Prozent höher geschlossen.

In Tokio schloss der Nikkei-Index am Montag 0,4 Prozent höher. In Schanghai tendierten die Börsen freundlicher, der Shanghai Composite lag 0,4 Prozent höher. (Reporter: Andrea Lentz und Anika Ross, redigiert von Patricia Weiß. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)