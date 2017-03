FrankfurtVor einer Reihe von wichtigen US-Konjunkturdaten und der EZB-Sitzung am Donnerstag werden sich die Anleger nach Einschätzung von Börsianern am Mittwoch nur vereinzelt aus der Deckung wagen. Banken und Broker sagten für die Eröffnung leichte Abschläge voraus. Schon am Dienstag hatte der Dax bei geringen Umsätzen mit 11.966,14 Punkten kaum verändert geschlossen. Im Fokus stehen vor allem erste Daten vom US-Arbeitsmarkt im Februar. Die am Nachmittag erwartete Statistik des privaten Dienstleisters ADP gibt einen Vorgeschmack auf die amtlichen Daten am Freitag. Von Reuters befragte Analysten rechnen im Schnitt mit einem Stellenaufbau von 190.000.

Bei den Unternehmen dürften unter anderem die Bilanzen von Adidas, der Deutschen Post und Beierdorf für Gesprächsstoff sorgen. Im Fokus bleibe auch die Deutsche Bank, die ihre Talfahrt am Dienstag - wenn auch gebremst - fortgesetzt hatten.

An der Wall Street hatten sich die großen Indizes nach Handelsschluss in Europa am Dienstag kaum mehr bewegt: Der Dow-Jones-Index war mit einem Minus von 0,1 Prozent aus dem Handel gegangen. Der S&P500-Index und der Nasdaq-Composite verloren je 0,3 Prozent.

In Fernost gaben die Börsen am Mittwoch nach: Der Nikkei-Index verlor 0,5 Prozent, die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent niedriger.