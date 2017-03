FrankfurtAm Tag der EZB-Ratssitzung werden sich die Anleger Börsianern zufolge am Donnerstag voraussichtlich bedeckt halten. Am Mittwoch hatte der Dax kaum verändert bei 11.967,31 Punkten geschlossen. Trotz der anziehenden Inflation werde Notenbank-Chef Mario Draghi keine Änderung am Wertpapier-Ankaufprogramm] verkünden, sagte Ulrike Kastens, stellvertretende Leiterin Volkswirtschaft des Bankhauses Sal. Oppenheim. Zwar seien die Stimmungsindikatoren gestiegen, es herrsche aber nach wie vor wegen der vielen Wahlen in der Euro-Zone große Unsicherheit.

Auf der Unternehmensseite standen die Bilanzen zahlreicher Firmen im Fokus - darunter die von Merck und Linde.

An der Wall Street hatten die großen Indizes nach Handelsschluss in Europa am Mittwoch Federn gelassen: Der Dow Jones-Index weitete seine Verluste aus und ging mit einem Abschlag von 0,3 Prozent aus dem Handel. Der S&P500-Index verlor 0,2 Prozent, der Nasdaq-Composite legte 0,1 Prozent zu.

In Fernost tendierten die Börsen am Donnerstag uneinheitlich: Der Nikkei-Index schloss 0,3 Prozent höher. An den chinesischen Börsen gaben die Notierungen nach. Der Shanghai-Composite verlor fast ein Prozent, der Hangseng-Index in Hongkong 1,3 Prozent. Die Inflation in der Volksrepublik hatte sich im Februar überraschend stark abgekühlt. Die Verbraucherpreise waren zum Vormonat um 0,8 Prozent gestiegen und damit so schwach wie seit Januar 2015 nicht mehr. Experten hatten mit einer Zunahme von 1,7 Prozent gerechnet. (Reporter: Hakan Ersen und Andrea Lentz, redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)