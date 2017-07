MÄRKTE 2-Dax dürfte leicht erholt in den Handel starten

Frankfurt, 19. Jul (Reuters) - Das niedrigere Kursniveau dürfte am Mittwoch einige Anleger an den deutschen Aktienmarkt locken. Banken und Broker sagten für die Eröffnung eine leichte Kurserholung voraus. Eine erneute Schlappe bei der Gesundheitsreform von US-Präsident Donald Trump hatte die Aktienmärkte und den Dollar am Dienstag belastet. Der höhere Euro drückte den Dax um 1,3 Prozent auf 12.430,39 Punkte. Die europäische Gemeinschaftswährung hatte die Marke von 1,15 Dollar geknackt und war auf 1,1583 Dollar gestiegen. Das war der höchste Stand seit Mai 2016. Damit verschlechterten sich wechselkursbedingt die Exportchancen deutscher Unternehmen auf dem Weltmarkt.

Im Tagesverlauf stehen zur Wochenmitte einige Bilanzen auf den Terminkalendern. In Europa dürften die Zahlen vom Chipausrüster ASML, dem schwedischen Autobauer Volvo und dem niederländischen Navigationsgeräte-Hersteller TomTom analysiert werden. In den USA lassen sich unter anderem Morgan Stanley, American Express und die Telekom-Tochter T-Mobile US in die Bücher schauen. Zudem endet bei dem an die Börse strebenden hessischen Lkw-Zulieferer Jost-Werke die Zeichnungsfrist. Auf der Konjunkturseite stehen die US-Wohnbaubeginne für Juni an.

In New York waren am Dienstag nach Handelsschluss in Europa die Kurse überwiegend leicht gestiegen: Der Dow-Jones grenzte seine Verluste ein und schloss 0,3 Prozent niedriger. Der S&P-500-Index ging mit einem Mini-Plus von 0,1 Prozent aus dem Handel. Der Nasdaq-Composite weitete seine Gewinne leicht aus und schloss 0,5 Prozent höher.

In Asien tendierten die Börsen am Mittwoch uneinheitlich. Während in Tokio der Nikkei-Index auf der Stelle trat, zogen in Shanghai die Kurse im Schnitt um fast ein Prozent an. (Reporter: Andrea Lentz und Anika Ross, redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)